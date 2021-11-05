В Аликанте по обвинению в квартирных кражах задержаны девять грузин 

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Девять граждан Грузии задержаны в ходе спецоперации в городе Аликанте в Испании по обвинению в квартирных кражах, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на испанские СМИ.
Как сообщают испанские СМИ, группировкой руководили братья-грузины, приехавшие в Испанию в 2017 году.
По данным следствия, члены преступной группировки следили за домами и квартирами местных жителей и при удобном случае совершали преступление. Только за одну ночь они обокрали пять квартир.
Во время спецоперации были изъяты краденные вещи – драгоценности, крупная сумма денег, а также грузинские паспорта.
Это не первый случай задержания граждан Грузии в Испании. В конце августа трех граждан Грузии, предположительно, членов преступной группировки, задержали в Испании по обвинению в серии квартирных краж.
По данным национальной полиции Испании, задержанные обкрадывали дома в Севилье. Они заранее изучали график перемещения хозяев домов и действовали в соответствии с ним.
Источник: «Sputnik Грузия»