Виртуозы фламенко выступят в Петербурге

Последние новости Испании на русском языке
Двадцатый международный фестиваль Dance Open откроется в понедельник в Санкт-Петербурге выступлением Национального балета Испании.
В рамках мероприятия в течение двух вечеров выступления будут проходить на сцене Театра "Балтийский дом", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
"Всемирно известные виртуозы фламенко представят 8 и 9 ноября премьерную в России программу "Обращения". Традиция danza estilizada раскроется в атмосферных авторских версиях трех хореографов - Марио Майя, Антонио Нахарро и Рубена Ольмо", - рассказали в пресс-службе. Всего же в программе юбилейного сезона работы более 20 хореографов, восемь постановок, премьерных в России. Среди участников - 160 артистов, представляющих более 15 хореографических коллективов.
Балетная компания Introdans из Нидерландов представит на сцене театра программу "Золотой сезон": в честь пятидесятилетия труппы. Гости исполнят российские премьеры балетов Whim ("Прихоть") Александра Экмана и Promenade ("Прогулка") Роберта Баттла.