Испания ищет замену украинской кукурузе

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Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Луис Планас заявил, что Испания займётся поиском новых поставщиков кукурузы, так как импорт из Украины оказался парализован.
По словам министра, Испания закупала 2,5 миллиона тонн кукурузы у Украины. «Для следующей кампании нам придётся искать нового поставщика», - заявил Планас.
Он также упомянул растущие цены на сельхозпродукцию, которые в свою очередь влияют на животноводческий сектор. Это, по его словам, вызывает беспокойство.