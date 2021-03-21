Испания экстрадирует в Москву россиянина и эквадорца

Суд в Чувашии признал Гаврилова виновным в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В приговоре говорится, что в 2012 году он, занимая должность начальника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения средств ОАО «Чувашавтодор» в размере 11 млн 500 тыс. рублей, владельцем 100% акций которого является Чувашская Республика. «Деньги были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за якобы совершенные ими действия по фальсификации результатов аукциона на право заключения государственного контракта», - говорится в сообщении. А в 2013 году Гаврилов заключил госконтракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Сызранская» на ремонт находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Волга» автомобильных дорог на сумму 106 млн 664 тыс. рублей. При этом эти участки дорог находились на гарантийном обслуживании ОАО «Дорисс» и ООО «Мордовдор-строй». В результате бюджету РФ причинен материальный ущерб на указанную сумму. Кроме того, в настоящее время в суде находится уголовное дело по обвинению Гаврилова, из которого следует, что он, занимая вышеуказанную должность, заключил с ГУП Чувашской Республики «Республиканское управление капитального строительства» договор на выполнение работ. В рамках этого договора субподрядная организация ООО СПФ «ДОРСтрой Ремонт» на земельных участках, принадлежащих ООО «СП «Стрелецкое», провела строительно-монтажные и земляные работы, повлекшие причинение ущерба на сумму 3 млн 823 тыс. рублей. В январе 2016 году Гаврилов был объявлен в международный розыск. В мае 2019 года он был задержан на территории Испании, в связи с чем Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. В октябре 2020 года постановлением Совета Министров Королевства Испания принято решение о его экстрадиции в Россию.

Также зарубежные коллеги по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации выдали для привлечения к уголовной ответственности Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье. Он обвиняется в контрабанде и сбыте наркотических средств. По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года Шавье совместно с другими лицами на теплоходе «Baltic Autumn», следовавшем из порта города Гуаякиль Республики Эквадор в порт Санкт-Петербурга, переместили через таможенную границу в рамках ЕврАзЭс 7 кг кокаина. Впоследствии наркотическое средство было сбыто на территории Петербурга. После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2020 года обвиняемого задержали в Испании.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Гаврилов и Шавье будут доставлены в Москву.