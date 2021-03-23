Россию заподозрили в хакерской атаке на испанскую службу занятости

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Разведка Испании подозревает российские спецслужбы в кибератаке на государственную службу занятости (SEPE), утверждает газета Confidencial, ссылаясь на неназванные правительственные источники и не приводя никаких конкретных доказательств. При этом профильные структуры установить источник атаки не смогли.
Серверы испанской службы занятости были атакованы 9 марта "вирусом-вымогателем", который зашифровывает файлы и блокирует компьютеры с целью получить выкуп.
Согласно изданию, нападение было якобы совершено по геополитичесиким мотивам. Отмечается, что специализированные структуры, такие как Национальный институт кибербезопасности и Национальный центр криптологии, не смогли установить источник атаки. Однако авторы материала со ссылкой на мнение источников утверждают, что "только одно государство было заинтересовано в атаке, чтобы свести счеты с Испанией".
Как утверждает газета, поводом для "сведения счетов" мог стать визит в Москву главы европейской дипломатии испанца Жозепа Борреля, вслед за которым страны ЕС приняли против РФ новые санкции. При этом издание не приводит доказательств, что за кибератакой стоит Россия.
Источник: РИА Новости