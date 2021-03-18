СМИ: русские хакеры пытались помешать испанскому дереву выиграть конкурс 

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Испанские СМИ пишут о жёсткой борьбе в финале конкурса за звание «Дерево года».
Самым лучшим деревом в Европе в 2021 году признан тысячелетний дуб из местечка Лесина в провинции Уэска. Но эта победа далась ему нелегко.
Как сообщает издание El Confidencial, организаторы конкурса зафиксировали «хакерскую атаку». Речь идёт о накрутке голосов в пользу дерева из России — древнего платана в Дербенте, уточняет издание. Организаторам пришлось снять 10 тысяч голосов. В результате русский платан набрал 66 тысяч голосов и занял третье место.
За испанский дуб проголосовали 104 264 человек. Легенда гласит, что когда-то давно в районе горного массива Сьерра-де-Гуара, где стоит дуб, жили ведьмы, которые любили устраивать под этим деревом свои шабаши. Сегодня здесь живут всего 13 человек. И они тоже любят собираться под дубом и отмечать праздники.