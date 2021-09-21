Испания экстрадировала россиянку, обвиняемую в сбыте наркотиков

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Представители правоохранительных органов Испании передали сотрудникам МВД и ФСИН РФ россиянку Евгению Шварцкоп, сообщает пресс-служба Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
В 2015 году в городе Югорске женщина была задержана с поличным при сбыте синтетического наркотического средства. В ходе обыска по месту ее жительства изъяты приготовленные к реализации наркотики весом более 12 граммов. По имеющейся информации, покупателей запрещенных веществ злоумышленница искала через социальные сети.
Было возбуждено уголовное дело. Узнав об этом, женщина покинула территорию Российской Федерации и была объявлена в международный розыск. В январе 2019 года обвиняемую задержали на территории Испании.