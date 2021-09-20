Украинская туристка упала со смотровой площадки в Бенидорме

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В Бенидорме трагически погибла 26-летняя туристка из Украины, сообщает El Pais.
По информации издания, девушка вместе с подругой прогуливалась в районе смотровой площадки «Средиземноморский балкон». Делая селфи, она не удержалась и упала в море с 30-метровой высоты.
Из воды её вытащили спасатели. Первые реанимационные мероприятия вернули туристку к жизни, она была госпитализирована в госпиталь Аликанте в критическом состоянии. Но позже скончалась от полученных травм.