Испания 7 июня откроется для всех вакцинированных туристов

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в пятницу, что иностранные туристы, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены EMA или ВОЗ, смогут посещать Испанию с 7 июня.
Однако туристы из России, привитые от коронавируса вакциной "Спутник V", не смогут посещать Испанию с 7 июня, если препарат не будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Министерстве промышленности, торговли и туризма пиренейского королевства. "Вакцина "Спутник V" пока не включена в список препаратов, [рекомендованных] для экстренного применения ВОЗ, поэтому российские туристы, привитые этой вакциной, пока не смогут приехать [7 июня]", - отметили в испанском ведомстве. EMA также еще не одобрила "Спутник V". Схожая ситуация складывается и с другими российскими препаратами от COVID-19.