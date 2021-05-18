Москва примет участие в туристической выставке в Мадриде

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Москва с 19 по 23 мая будет участвовать в крупной туристической выставке FITUR, которая пройдет в испанском Мадриде, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.
На выставке будет представит стенд, в котором разместят туристический потенциал российской столицы. Это первая выставка, в котором делегация из столицы в текущем году будет участвовать очно, сообщает РИАМО.
В рамках выставки представители туристической отрасли Москвы проведут встречи с коллегами из ведущих международных компаний. Также во время мероприятия столичные эксперты обсудят с иностранными коллегами современные тренды, которые образовались после пандемии коронавируса. Еще эксперты намерены поговорить о перспективах развития делового туризма.
Посетители выставки смогут увидеть на столичном стенде виртуальную выставку. На мультимедийных панелях представят более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Кроме того, посетители выставке FITUR смогут увидеть видеоролики о культуре, гастрономии и гостеприимстве Москвы.