«Аэрофлот» отменяет рейсы в Аликанте, Барселону, Валенсию, Мадрид, Малагу, Тенерифе и на Майорку

«Аэрофлот» отменяет запланированные на август рейсы в ряд стран, в том числе в Испанию. Это страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии. Купленные до 1 мая билеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги. Речь идет об отмене рейсов почти в 90 городов стран ближнего и дальнего зарубежья, европейских и азиатских государств, а также Соединенных Штатов Америки. Ограничения сохранятся до 31 августа.
В список городов, в которые отменяются рейсы вошли: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Мадрид Барселона Валенсия Аликанте Пальма де Майорка