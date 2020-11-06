Испанцев познакомят с современным русским кино

Министерство культуры Российской Федерации совместно с Роскино проведут в онлайн-формате проект "Недели российского кино за рубежом». В Испании, а также в Австралии, Мексике и Бразилии покажут отобранные критиками и экспертами отечественные картины последних трех лет, говорится в сообщении посольства РФ в Мадриде.
Зрители увидят "Аритмию" Бориса Хлебникова, "Текст" Клима Шипенко, "Историю одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Француза" Андрея Смирнова, "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, "Давай разведемся" Анны Пармас. А также фильмы "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Лед" Олега Трофима, "Дылда" Кантемира Балагова; анимационные проекты "Снежная королева. Огонь и Лед", "Снежная королева. Зазеркалье", "Большое путешествие". В программе фестиваля каждой из четырех стран запланировано по 8 фильмов - состав будет варьироваться в зависимости от конкретного рынка.
В Испании показы будут осуществляться с 10 по 30 декабря. Фильмы будут сопровождаться субтитрами на испанском языке.Темы: Русская Испания Культура