На одном из овощных рынков Предгорного района Ставропольского края изъято и уничтожено 762 кг санкционных персиков из Испании. Об этом сообщает октября Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.
Фрукты имели следы перемаркировки. Как выяснилось, владелец груза сделал это умышленно, так как страна происхождения продукции – Испания. Такая продукция является санкционной и запрещена к ввозу в Российскую Федерацию. Персики уничтожили на мусоросжигательном заводе.Темы: Русская Испания