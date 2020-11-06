Сеть магазинов El Corte Ingles передумала выходить на российский рынок

Крупная испанская сеть универмагов El Corte Ingles передумала выходить на российский рынок под давлением профсоюза продавцов. Они требуют от топ-менеджмента оптимизировать расходы, чтобы увольняемые из-за пандемии работники не остались без выходного пособия. В России формат универмагов никогда не был особо популярным, предупреждают эксперты, поэтому даже после кризиса не стоит ждать появления новых игроков.

Профсоюз работников El Corte Ingles (торгует одеждой, бытовой техникой, товарами для дома) добился от руководства сети коррекции антикризисного плана, который планируется обсудить на совете директоров. В обновленной версии исчез пункт об экспансии на рынки Восточной Европы, включая Россию. Об этом “Коммерсанту” сообщили два байера, которые должны были работать с испанским брендом. В El Corte Ingles в четверг получить комментарии не удалось.

Профсоюз El Corte Ingles начал переговоры с работодателем в октябре этого года после заявлений топ-менеджмента об оптимизации затрат на фоне возможных новых ограничений розничной торговли в Испании из-за второй волны пандемии COVID-19. В частности, работники потребовали выплатить им всю зарплату, даже за время простоя. Кроме того, сообщает Economia Digital, среди требований профсоюза — выплата увольняемым сотрудникам дополнительного пособия. Часть требований El Corte Ingles готова выполнить за счет будущей оптимизации корпоративных расходов, отмечает издание.

По словам собеседников издания, El Corte Ingles начал разрабатывать планы по России в конце 2018 года. «Компания намеревалась объединить РФ в субрынок Восточной Европы, куда вошли бы новые универмаги в Румынии и Болгарии. Это позволило бы оптимизировать логистическую цепочку»,— говорит один из собеседников. По его словам, в России на первом этапе планировалось открытие двух объектов (каждый до 1 тыс. кв. м) в Москве и столько же в Санкт-Петербурге. Компания рассчитала даже затраты на открытие одного объекта — от €5 млн до €8 млн в зависимости от формата.

У сети нет жестких форматов, это могут быть объекты от 100 кв. м до 1 тыс. кв. м, отмечает гендиректор сети «Стокманн» в России Геннадий Левкин. Он напоминает, что El Corte Ingles смогла открыть объекты за пределами Испании только в Португалии. По мнению эксперта, ритейлер мог заинтересоваться российским рынком, так как в Испании до кризиса туристы из РФ формировали заметный трафик. «По такой логике когда-то рассуждала французская Galeries Lafayette, но она так и не вышла на наш рынок»,— добавляет Левкин.