Футболист Денисов стал веганом и уехал жить в Испанию

Известный российский футболист Игорь Денисов уехал жить в Испанию, утверждает бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников.
Колесников в интервью Sport24 рассказал, что бывший полузащитник петербургской команды и сборной России Игорь Денисов стал веганом и уехал жить в Испанию.
«Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, что уехал в Испанию и там живет», — сказал Колесников.
В мае 2019 года Денисов объявил о завершении игровой карьеры. В настоящее время ему 36 лет. Помимо «Зенита» и сборной России Денисов играл за «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».Темы: Русская Испания