Матвиенко выступила за развитие российско-испанских отношений

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила спикера Сената Королевства Испания Марию Пилар Ллоп Куэнка с национальным праздником этой страны — Днём испанской нации и пожелала коллегам-парламентариям успехов в законодательной деятельности на благо испанского народа.
«Рассматривая российско-испанский парламентский диалог как важнейшую составляющую межгосударственных отношений, готовы и далее развивать конструктивное взаимодействие с Сенатом генеральных кортесов Королевства Испания на основе принципов равноправия и взаимного уважения», — отметила Валентина Матвиенко, слова которой приводит «Парламентская газета».
Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что сотрудничество России и Испании как в двустороннем формате, так и на международной арене отвечает долгосрочным интересам двух стран.
«Желаю Вам и Вашим коллегам-парламентариям успехов в законодательной деятельности на благо народа Королевства Испания», — резюмировала председатель палаты регионов.Темы: Русская Испания Политика