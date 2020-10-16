Владелец Zara закрывает в России магазины бюджетной одежды

Владелец Zara закрывает в России сеть магазинов недорогой одежды Lefties. Из-за неудовлетворительных финансовых показателей. Затраты на открытие магазинов были высокие, а продажи на квадратный метр — самые низкие из всех брендов Inditex. Lefties продает самый дешевый ассортимент среди сетей Inditex: платье стоит меньше 15 евро, рубашка — меньше 10.

О решении закрыть сеть в РФ рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Управляющий одного из торговых центров, в котором расположен магазин Lefties, подтвердил, что контракт заканчивается в январе и его продление не планируется. По его словам, такое решение приняла головная компания бренда.

Первые магазины Lefties в России были открыты в 2014 г., в Москве и в Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara. Сейчас, по данным сайта, в сети пять магазинов в Москве и один в Твери.

Inditex является крупнейшим в мире продавцом одежды. Помимо Lefties компания развивает такие известные бренды одежды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe. В российском и испанском офисах Inditex, а также в Lefties не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

Lefties переводится как «остатки». Начиная с 1999 г., эта сеть продавала в своих магазинах остатки коллекций Zara прошлых сезонов. Позже под брендом Lefties стали производить недорогую одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Торговая марка представлена 170 магазинами на шести рынках: в Испании, Португалии, России, Мексике, Катаре и Саудовской Аравии.

Lefties продает самый дешевый ассортимент среди сетей Inditex: платье стоит меньше 15 евро, рубашка — меньше 10 евро, но по сравнению с другими марками он был немного в тени, рассказывает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. Средний чек в России составлял 800 руб., говорит один из консультантов. Затраты на открытие магазинов были высокие, а продажи на квадратный метр были самые низкие из всех брендов Inditex, говорит он. По информации другого консультанта по недвижимости, сеть закрывается из-за неудовлетворительных финансовых показателей в России.

Развитие сети шло тяжело, считает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. К тому же Lefties, который, по ее словам, популярен в теплых странах, в России столкнулся с климатическими особенностями: шить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте довольно затратно. Кроме того, в этом году россияне из-за пандемии, экономической нестабильности и снижения покупательской активности больше тратят на товары первой необходимости, здоровье и образование, а расходы на одежду, обувь, развлечения — сокращают, продолжает Лебсак-Клейманс.