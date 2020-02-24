Фильм "Волшебник" - чудесный подарок зрителям фестиваля русского кино в Марбелье

"Мы все верим в чудеса, или, по крайней мере, надеемся на чудо. В детстве мы верим в Деда Мороза, потом в высший разум и в то, что первая любовь будет единственной и на всю жизнь… А иногда, совершенно того не осознавая, мы сами становимся волшебниками и меняем жизнь к лучшему", - говорят организаторы фестиваля. Герой фильма «Волшебник» – стареющий рок-музыкант (Максим Суханов), некогда бывший на пике славы и прожигавший жизнь в стиле «секс-драгс-рок-н-ролл» – помогает подростку с ДЦП (Семен Трескунов) завоевать сердце одноклассницы Маши, обучая его игре на гитаре. Оба не раз пожалеют о том, что ввязались в эту авантюру, но, дойдя до абсолютного отчаяния, в итоге совершат настоящее чудо и в первую очередь друг для друга.

Звезда «Хорошего мальчика» и сериала «Ивановы-Ивановы» 20-летний актер, сценарист и продюсер Семен Трескунов для того, чтобы войти в роль больного подростка пересмотрел десятки документальных фильмов и пообщался с реальным прототипом своего героя (его, как и персонаж, зовут Роман).

Коллега Трескунова по площадке дважды лауреат Государственной премии РФ, актер, продюсер, театральный композитор и ресторатор Максим Суханов проявил такую же самоотдачу.

Роли второго плана в картине сыграли Ирина Купченко, Ангелина Стречина, Владимир Капустин, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили.

Режиссер Михаил Морсков отметил, что его основной задачей было сделать каждого, даже второстепенного персонажа, ярким, наделить собственной индивидуальностью, которая украсит фильм, сделает его глубже и интересней. Фильм «Волшебник» стал для Морскова режиссерским дебютом. «Это очень оптимистичный бодрый фильм. И если с нашим фильмом мы хоть немного приблизимся к тому, что зритель заплачет именно от радости, это будет большая победа», – рассказал режиссер vokrug.tv.

Особое внимание в картине уделяется музыке. «Нам очень хотелось бы, чтобы музыка запомнилась зрителю, чтобы возникло желание слушать эти песни и после просмотра фильма», – добавил Михаил. В музыкальный альбом «Волшебник», выпущенный лейблом Neopoleon, вошли 18 композиций, специально написанных Михаилом Морсковым и Артемом Федотовым для проекта. Одну из песен исполнила певица Манижа, а некоторые треки спели сами актеры Максим Суханов и Семен Трескунов.

В преддверии Женского Дня 8 марта организаторы преподносят этот фильм зрителям MIRFF-2020 в качестве подарка и приглашают всех в Cines Teatro Goya 7 марта на бесплатный семейный просмотр. Рейтинг фильма «Волшебник» 12+.