Российские вузы представили в Испании свои инновационные программы

В Марбелье 19-20 февраля в рамках II форума «Образование без границ: наука, опыт, перспективы» прошла выставка «Обучение в России», где преподаватели 11 российских вузов в ходе мастер-классов, лекций и лабораторных работ рассказали, как обучение может быть увлекательным и интересным и представили свои инновационные междисциплинарные программы.
«Учеба в университете перестает быть чем-то привычным, когда студент сидит в аудитории и пишет конспект лекции. Чтобы заинтересовать современных абитуриентов, вузы пересматривают форматы преподавания и включают темы, которых не было раньше в программах», - говорится в пресс-релизе Института проблем образовательной политики «Эврика».
Например, какие сегодня есть методики профориентации и где заканчивается необходимая современному человеку финансовая грамотность и начинаются области более глубокого профессионального погружения в сферу финансов?
Или как стать инвестором и переиграть Уоррена Баффита, «самого крутого» из них, или как творчески организовать пространство земельного участка.
Какие есть направления когнитивных исследований и инструменты, которые помогают учёным-психологам, лингвистам, физиологам изучать загадки человеческого сознания?
И, наконец, самое главное, что интересовало посетителей выставки, – как иностранным гражданам получить высшее образование в России, какие есть конкурсы и стипендии, которые позволят обучаться иностранцам в российских вузах бесплатно на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры и как адаптироваться иностранным студентам в российских вузах.
Выставка объединила на одной площадке более 100 участников: учителей и преподавателей, абитуриентов, представителей сообществ соотечественников.
В интервью по итогам посещения выставки и в анкетах многие посетители отметили, что задумываются о поступлении в один из российских вузов. Поэтому для них информация о возможности поступления в российские вузы на основе конкурса стипендий, квот и других отборочных мероприятий очень своевременна и актуальна.Темы: Русская Испания Марбелья