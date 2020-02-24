Умер испанский писатель и специалист по русской литературе Хуан Эдуардо Суньига

В Мадриде скончался испанский писатель и филолог-славист и крупнейший в стране специалист по русской литературе Хуан Эдуардо Суньига.
Ему был 101 год. Суньига был известным писателем, переводчиком и литературным критиком, получившим за свои труды не одну награду, среди которых Национальная премия испанской литературы, отмечает РИА Новости. Важной темой его творчества была гражданская война в Испании (1936-1939 годы), которую писатель пережил в юношестве.
Кроме того, Суньига был одним из наиболее значимых испанских славистов и прославился в том числе благодаря своим трудам по истории русской литературы. В 2010 году он выпустил книгу "Из заснеженных лесов" о творчестве русских писателей, начиная с Пушкина, Тургенева и Чехова, за которую ему присудили международную премию Теренси Моша.
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