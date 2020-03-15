Российское консульство в Мадриде приостанавливает приём граждан

Консульский отдел посольства России в Мадриде с 16 марта приостанавливает приём граждан в связи с распространением коронавируса для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства в Facebook.
«Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для связи с дежурным консульским должностным лицом: +34 670 848 773. Консультацию по консульским вопросам можно получить c 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00 по телефону «горячей линии»: +34 914 112 957. Или по электронной почте: madrid@dks.ru. По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр по адресу: C/Príncipe de Vergara 126, bjs 28002 Madrid», - говорится сообщении.
В посольстве объяснили, что такие меры «обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер». После возобновления работы консульства в штатном режиме приём граждан, ранее оформивших запись на приём, будет осуществляться в приоритетном порядке.
Вход на территорию консульского отдела посетителей по экстренным вопросам осуществляется исключительно в медицинских масках. «В этой связи просьба приобрести их заблаговременно», - подчёркивается в сообщении.Темы: Русская Испания Мадрид