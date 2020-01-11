Директор фонда Дали о выставке в Москве: «Мы фактически оголяем собственный музей!

«Россия очень важна для нас — в первую очередь из-за русской жены Дали Галы. В Пушкинском был наш первый проект здесь. После него в Театре-музее Дали в Фигерасе появились первые русские зрители. Их количество выросло с нуля до 150 тыс. в год, и теперь они вторая по величине группа иностранных посетителей», - рассказал Севильяно.

По его словам, «нынешняя выставка для нашего фонда как музейной институции стала настоящей революцией». Севильяно объясняет: «Она, по сути, кульминация нашей десятилетней деятельности в России. Это ретроспектива такого масштаба, которую можно сделать только раз в десять лет — из-за количества и качества работ. Мы привозим около 200 произведений. Это будет более комплексная выставка, чем прошлая в Москве, а также выставка 2017 года в Музее Фаберже в Петербурге. Чтоб вы понимали: мы фактически оголяем собственный музей!»

«Можно сказать, что в Пушкинском был утонченный показ, посвященный Гале. И мне он тогда очень понравился. Здесь же все будет сосредоточено вокруг творчества Дали разных лет и того, что его вдохновляло: от старых мастеров до шума рынка. Мы считаем, что для многих поклонников Дали выставка станет небольшим исследованием, потому что они смогут увидеть самые разные авторские подходы к творчеству. Например, работы в сотрудничестве с Уолтом Диснеем, работы в балете, сценографии, дизайне и моде — все это будет отражено», - отметил он.

«Кроме того, выставка будет отличаться и от всего того, что мы показывали в течение последних двух лет в Азии и Европе. Конечно, главные шедевры — «Дематериализация под носом у Нерона», «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля» и многие другие — будут непременно, но если сравнивать с действительно большой недавней ретроспективой в Монако, то тут экспозиция будет еще больше. И создана специально для Манежа», - подчеркнул директор.

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