Задержан работавший гидом в Испании российский бизнесмен

НЦБ Интерпола Испании сообщило о задержании екатеринбургского бизнесмена, совладельца строительной компании Logic Development Захара Ивачева, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков в Арамиле. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на данные МВД РФ.

Задержали Ивачева 27 декабря прошлого года. В тот же день Интерпол известил об этом Генпрокуратуру РФ. В международном розыске Ивачев находился около года.

Отметим, что о том, что Ивачев находится в Испании, стало известно этим летом. Бизнесмен подал прошение о политическом убежище в этой стране. По его словам, он бежал из страны, потому что ему угрожали местные полицейские после того, как он дал показания против заместителя главы Арамильского городского округа Александра Мельникова, которого в итоге посадили на 9 лет за вымогательство у Ивачева взятки в виде квартиры. Осенью на сайте Tripster появилось объявление от имени Ивачева, где бизнесмен предлагал свои услуги в качестве гида по Испании, где он живет «последние семь лет».

В России Захара Ивачева обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ): следствие считает, что он вывел со счетов компании-застройщика 350 млн рублей в личных интересах, оставив без жилья более 300 семей. Обманутые дольщики сейчас получают компенсации или квартиры, достроенные силами других застройщиков: ГК «ТЭН» и «Атомстройкомплекс». Сам бизнесмен заявлял, что считает дело против него сфабрикованным.

Источник: Znak