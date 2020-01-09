У путешествующего по России испанца сломался велосипед

У испанского путешественника Хосе Пахареса, который пытается доехать из Магадана в Иркутск, сломался велосипед. Об этом сам экстремал сообщил на своём канале в YouTube.

Пахарес объяснил, что между посёлками Артык и Усть-Нера у него случилась поломка. При морозе в минус 41 градус делать ремонт было нельзя — замёрзли бы руки. Пришлось ловить машину в течение трёх часов. В 2018 году Хосе поехал на велосипеде по трассе «Колыма». На Бурхалинском перевале он начал замерзать. Температура воздуха была под 50 градусов и испанца не спасла даже специальная экипировка и палатка. Путешественник уснул и не заметил, как соскочила перчатка. Его случайно нашли местные жители и доставили в ближайшее поселение. Уже в Магадане ему оказали необходимую медицинскую помощь, а долечивать руку пришлось в Сарагосе.

Теперь Хосе снова в России. С велосипедом, палаткой и запасом высококалорийной пищи. 27 декабря он отправится в путь, а в Иркутск собирается приехать 20 марта.