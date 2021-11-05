Число официально проживающих в Испании иностранцев приблизилось к 6 миллионам

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Число проживающих в Испании иностранцев по итогам первой половины 2021 года составило 5 922 196 человек, увеличившись на 2% (121 728 человек). Статистика предоставлена структурами Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции.
Средний возраст мигранта в Испании — 40 лет. Больше всего приезжих из Румынии, Марокко, Великобритании и Италии. Также много китайцев, венесуэльцев, эквадорцев и колумбийцев.
Среди официально зарегистрированных иностранцев в Испании проживают 68 107 приезжих из России, 94 954 украинца, 4 734 белоруса.