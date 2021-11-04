Пассажирку рейса Барселона-Москва заподозрили в контрабанде из-за незадекларированного кольца

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Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз незадекларированного дорогостоящего кольца, говорится в сообщении ведомства.
«45-летняя гражданка России, прибывшая авиарейсом из Барселоны, проследовала по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате таможенного досмотра в ее багаже инспектор обнаружил коробку с наименованием Cartier, а также чек и сертификат на кольцо. Далее в ходе проведения устного опроса женщина предъявила кольцо Cartier», - говорится в сообщении.
Согласно заключению эксперта, изделие изготовлено из золота со вставками из бриллиантов. Таможенная стоимость товара составила 1 289 088 рублей.
«В действиях гражданки России усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», - подчеркнул представитель таможни.