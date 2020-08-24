Сколько стоит липовая справка для поездки в Европу и законно ли это?

Для того чтобы легально попасть сейчас в Европу нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.

Попасть в страны Евросоюза в обход этих условий можно лишь нелегально или полулегально. Судя по количеству сервисов, предлагающих россиянам помощь в организации выезда в страны Европы, это сдерживает далеко не всех туристов.

Корреспондент «Вестника АТОР» выбрал несколько сервисов из множества предложений в интернете, и под видом туриста выяснил, как и за какую сумму можно попасть в Европу.

Так, корреспонденту предложили попасть в Грецию в конце следующей недели на отдых с помощью медицинской справки. В этом случае турист попадает в Европу под видом пациента. «Да. Мы оформляем такие справки. Ценник у нас средний по рынку – 300 евро на человека. Готовность – 3 дня. Деньги вы сможете перевести нам на карту. Приезжать за справкой не нужно. Мы пришлем ее по почте. Но сначала вы должны определиться с датами поездки, далее купить билет, забронировать отель. А потом мы снова созвонимся и вы назовете нам даты для оформления справки», - объяснили корреспонденту.

Далее девушка из «спасительного» сервиса заверила, что никаких проблем на границах не возникнет и мы совершенно спокойно приедем в нужную нам Грецию и проведем там незабываемый отдых. Как это уже сделали многие туристы, обратившиеся в компанию. «У нас нет отбоя от туристов. Каждый день мы оформляем такие справки. А далее держим связь с туристами, которые и рассказывают нам, что их перелет проходил «без сучка, без задоринки», – уверили нас на том конце провода», - утверждает она. По словам девушки, на российской границе даже не спрашивают эти справки. «В Европе, да, смотрят. Но никаких вопросов не задают. Так что можете не волноваться», – рассказала представитель сервиса, предлагающего туристам помощь в выезде в Евросоюз.

В других компаниях дали примерно ту же информацию. Разве что цены отличались. Есть варианты и за 2 тыс. за справку и за 60 тыс. за справку. «Мы вас заверяем, что никаких форс-мажорных ситуаций не произойдет. Мы отправили уже сотни туристов в разные страны Европы и не получили ни одной жалобы. Только аплодисменты. Да, сейчас рейсов, конечно, поубавилось, но все-таки они есть», – рассказал представитель еще одного из сервисов «по выдаче справок». И тут же добавил, что по возвращении в Россию мы сможем купить у них еще и тест на COVID-19 (разумеется, отрицательный). В комплекте со справкой он идет со скидкой – всего 1,5 тыс. руб. против минимального ценника в аэропортах 2,5 тыс. рублей (аэропорт «Домодедово»).

Что касается перелетов, то, по словам авиаэкспертов, добраться до стран Европы в теории не составляет труда – конечно, если есть разрешения на выезд и на въезд (ведь многие страны ограничивают прием иностранцев из-за пандемии). Можно воспользоваться прямыми вывозными рейсами «Аэрофлота», либо стыковочными рейсами через Стамбул или Великобританию.

Можно стать пассажиром и частного бизнес-джета (стоимость перелета в одну сторону составит от 2,5 тыс. евро). Наконец, можно пока отправиться в страны Европы через Беларусь. «Сейчас трансфер «под ключ» из Москвы в Минск стоит порядка 40 тыс. руб.», – рассказал источник редакции.

Все туристы, которые сейчас едут в Европу по таким «документам» – самостоятельные путешественники. По словам опрошенных турагентов, от организованных туристов запросов на поездки в Европу, тем более с такими схемами, практически нет. «Число запросов на Европу нулевое. Вариант с купленными «справками» не будет устраивать массовых туристов, потому что сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, и он, по сути, является нелегальным. Много запросов поступает о том, как добраться через Турцию в другие страны, но мы призываем туристов запастись терпением и дождаться официального открытия границ», – говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств « Марселина Трэвел».

Надежда Ефремова, глава правовой службы АТОР, обращает внимание на вполне реальные проблемы с законом, которые могут возникнуть у туристов, пользующихся услугами компаний, предлагающих «справки» и «результаты тестов». «Конечно, мы резко отрицательно относимся к любым незаконным практикам организации отдыха. Не надо забывать, что приобретение медицинских справок и, тем более, результатов анализа на COVID-19 – это нарушение закона, за которое как туриста, так и «организатора» его выезда, можно привлечь к ответственности», – подчеркивает г-жа Ефремова.

«Мы настоятельно советуем туристам дождаться возобновления авиасообщения и спланировать свой отдых с привлечением профессиональных компаний – туроператоров, которые организуют тур в соответствии с законодательством и на условиях безопасности», – подчеркивает глава правовой службы АТОР.