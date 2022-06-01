Более 1000 человек скачали мобильное приложение POMOGAIKA

Приложение Pomogaika запустилось в Испании этой весной и уже получило известность во всей Испании, а также в России, где о нем написала Российская газета.

С помощью приложения можно найти любую услугу на русском языке, от юристов, автосервисов и недвижимости до уборки, домашней кулинарии, ногтевого мастера или фотографа. С помощью геолокации пользователь сможет подобрать ближайшую к нему услугу, а разместить информацию можно совершенно бесплатно.

Приложение доступно как для Android, так и для iOS и рассчитано как на русскоязычных туристов, так и на местных жителей, предпочитающих пользоваться услугами на родном языке.