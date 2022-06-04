Испания откроет дипломатический офис в Молдавии

В пятницу Санчес прибыл с визитом в Молдавию. В рамках этого визита намечена встреча с президентом страны Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. Кроме того, Санчес собирается посетить центр для размещения украинских беженцев.

«Правительство Испании поддерживает Молдову. В скором времени мы собираемся открыть дипломатический офис Испании в Кишиневе, чтобы еще больше укрепить наши двусторонние отношения. Кроме того, мы направляем в эту страну гуманитарную помощь для заботы о людях, прибывающих из Украины», - говорится в заявлении Санчеса.