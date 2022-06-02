Футболист Денис Чернышёв рассказал, как относятся к русским в Испании

«Был ли негатив ко мне в «Валенсии», из-за того что я русский? Нет. Я знаком с ребятами уже много лет, они хорошо меня знают. Отношение ко мне не изменилось — ко мне все с уважением относятся, и я всех люблю. То есть никаких проблем нет. Да и в целом в Испании я не сталкивался с напряжением в отношении русских людей только из-за того, что они русские», — приводят слова Черышева «Известия».

Черышев недавно объявил об уходе из «Валенсии». 31-летний полузащитник провёл за испанский клуб 96 матчей в чемпионате, а во всех турнирах — 122 матча.