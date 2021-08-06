Пару из Украины подозревают в краже 300 кг авокадо в Аликанте

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В Испании шесть человек подозреваются в краже полутора тонн авокадо в провинции Аликанте. Фермеры понесли убытки в размере 6000 евро.
Кражи были совершены на разных фермах в муниципалитетах Каллоса-д’Эн-Саррия, Полоп-де-ла-Марина и Рафоль-де-Альмуния разными группами.
Так, в первом случае под подозрение попали местные жители, работавшие в сельскохозяйственном секторе. Они прекрасно знали фермы, все входы и выходы, а также фазы созревания плодов. Как полагают следователи, они могли спокойно проникнуть на ферму, не вызывая подозрений. Воспользовавшись этим, они в несколько этапов вывезли почти тонну авокадо для последующей перепродажи на черном рынке.
Между тем в муниципалитете Рафол-де-Альмуния в воровстве подозреваются 54-летний мужчина и 53-летняя женщина из Украины, которые занимались пчеловодством недалеко от ферм по выращиванию авокадо. По мнению следователей, они могли украсть 300 килограммов авокадо на сумму 1600 евро. Об этом сообщает издание El Espanol.