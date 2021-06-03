Жуткое ДТП в Испании: пьяный водитель грузовика и трое погибших

Последние новости Испании на русском языке
Девушка и двое молодых людей стали жертвами страшного ДТП в испанской провинции Понтеведра.
Авария произошла ночью на на 222-м километре трассы 640, недалеко от кладбища Сан-Андрес-де-Сесар. По предварительным данным, виноваты оба водителя. У молодого человека, управлявшего легковым автомобилем, не было прав. Кроме того, он неоднократно нарушил правила дорожного движения. А у водителя грузовика нашли в крови алкоголь и наркотики.
Удар был такой силы, что легковой автомобиль оказался практически уничтожен. Погибли все, кто в нем ехал: 19-летний водитель, 18-летняя девушка, сидевшая с ним рядом, и 24-летний молодой человек на заднем сиденье. 56-летний водитель грузовика и его 52-летняя спутница выжили, но женщина получила тяжелые травмы, так как от удара вылетела из автомобиля и упала на асфальт.