Молодая пара разбилась насмерть в отеле на Ибице

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Трагедия произошла в отеле Platja d'en Bossa на Ибице в четверг рано утром. Двое постояльцев упали с четвертого этажа и погибли.
Известно, что молодые люди (26-летний марокканец и 22-летняя мексиканка) состояли в романтических отношениях. Они заселились в один номер, а в четверг на рассвете их тела нашли внизу, передаёт Telegram-канал «Испания».
На место происшествия прибыли медики, но им оставалось только констатировать смерть. Сейчас полиция выясняет, было это самоубийство или несчастный случай, уточняет информационное агентство Europa Press.