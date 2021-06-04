В Мадриде 200 человек эвакуировали из горящего отеля

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В Мадриде в четверг вечером загорелся четырёхзвёздочный отель Nuevo Madrid, расположенный на улице Бауса, 27. Из гостиницы пришлось эвакуировать 200 человек. В тушении принимали участие 15 пожарных расчётов, которым довольно быстро удалось локализовать очаг возгорания.
Весь вечер были перекрыты подъезды к отелю. О пострадавших не сообщается. В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что, «по информации компетентных органов и экстренных служб Мадрида, россияне во вспыхнувшем в столичном отеле Nuevo Madrid пожаре не пострадали». На экстренный телефон консульского отдела посольства звонков в этой связи также не поступало.
Тем не менее, фасад здания серьёзно пострадал, сообщают испанские СМИ. Они также отмечают, что эвакуация постояльцев прошла оперативно, хотя некоторым пришлось покидать гостиницу в одном полотенце, обёрнутом вокруг тела.
Причину происшествия пока не называют.