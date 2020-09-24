Жительницу Валенсии ужалил скорпион из посылки AliExpress

По словам 25-летней испанки, она вскрыла пакет, достала оттуда сумку и запустила в неё руку. Внезапно её что-то как будто обожгло. Как выяснилось, это был скорпион, находившийся внутри. Его посадили в банку, а девушка сразу же отправилась в госпиталь. Там врачи сняли воспаление. Девушке посоветовали обратиться к продавцу с претензией и написать заявление в полицию. Что она и сделала. Впрочем, продавец переложил всю ответственность на поставщика. «Мы сожалеем. У нас специальные пакеты, которые защищают сумки, так что скорпион был внутри изначально», - ответили ей. Сейчас скорпион до сих пор сидит в банке. Юристы рекомендуют девушке заспиртовать его, если он погибнет. Это поможет в суде, говорят они.

По словам специалистов, эта разновидность скорпионов часто встречается в Азии. А их яд может быть смертельным для человека. Испанке повезло — ей попался относительно некрупный экземпляр.