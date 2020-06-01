Житель Мурсии написал заявление на отца, который не разрешал ему стать музыкантом

Полиция Мурсии рассматривает заявление 17-летнего местного жителя на собственного отца. По словам юноши, тот побил его за то, что он мечтал стать музыкантом и пропускал занятия в университете.
Семейная ссора началась на кухне. Родители убеждали сына поменять приоритеты и на первое место ставить учёбу, а музыкой заниматься в свободное время. На образование было потрачено слишком много денег, говорили они. В жарком споре сын нагрубил матери, после чего отец начал бить его пластиковой палкой. В итоге юноша убежал из дома и отправился в полицию. Там он продемонстрировал следы побоев на шее, спине и ногах. И написал заявление.
Впрочем, будущий музыкант попросил не арестовывать папу. Полиция на этот раз ограничилась предупреждением.Темы: Происшествия Мурсия