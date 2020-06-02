В Мурсии водитель из службы доставки исчез в первый рабочий день вместе с грузовиком и товаром

Новый сотрудник службы доставки в Мурсии в первый же рабочий день исчез вместе с грузовым автомобилем и товаром на общую сумму 10 тыс. евро.
Как сообщают во вторник испанские информационные агентства, 31-летний мужчина должен был развести покупателям бытовую электротехнику, но пропал. Впрочем, он успел доставить несколько заказов и получить за них 3 тыс. евро.
Полиция обнаружила служебный автомобиль на одной из испанских заправок. Но там не было ни товара, ни денег. Водитель был задержан. На допросе он признался, что заехал вместе с другом за наркотиками. Сам водитель пошёл за кокаином, а друг остался машине. Когда он вернулся, грузовика уже не было на месте, утверждает задержанный.
Мужчине предъявили обвинения и выпустили на свободу.
Темы: Происшествия Мурсия