От укуса змеи умер 27-летний житель Андалусии

В Альхесирасе (Андалусии) скончался 27-летний местный житель, который держал дома 25 змей.
Как сообщают испанские СМИ, в минувший четверг его укусила азиатская кобра. Молодой человек сразу обратился к медикам. Его доставили в местный госпиталь, где поместили в отделение интенсивной терапии. Доктора сделали всё, чтоы спасти его. Они попробовали пять разных антидотов. Некоторые пришлось везти из Севильи. Но состояние пациента стремительно ухудшалось, и в пятницу утром он умер.
Всех домашних питомцев погибшего отдали в местный зоопарк.Темы: Происшествия