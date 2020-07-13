Житель Барселоны сделал дома бассейн и обрушил перекрытия

Бассейн, установленный на террасе второго этажа, стал причиной обрушения в муниципалитете Тарраса в провинции Барселона.
В результате обвалился потолок в баре Trebol, который расположен на первом этаже. К счастью, в момент обрушения там был только хозяин, который отделался повреждением ноги. По его словам, он даже не помнит, как выбрался наружу.
Обычно бар заполнен людьми. Если бы обрушение произошло не в 7 утра, а на несколько часов позже, могли бы погибнуть от 10 до 15 человек, говорят спасатели.Темы: Происшествия