Здание МВД Испании в Мадриде эвакуировали из-за подозрительной посылки

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Правоохранительные органы Испании провели во вторник вечером эвакуацию здания МВД королевства в Мадриде из-за подозрительной посылки, прибывшей в штаб-квартиру ведомства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo, полицейские также перекрыли все улицы, прилегающие к зданию министерства, жителей близлежащих зданий просили оставаться дома. Спустя час после эвакуации было установлено, что посылка не содержала ничего опасного, однако гражданская гвардия проведет дополнительную проверку. Сотрудники МВД уже смогли вернуться на рабочие места.
Как ранее сообщала Noticia.ru, в апреле этого года высокопотавленные испанские чиновники получили посылки с угрозами.