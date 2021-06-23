В Испании ветеринар спасла двухлетнюю девочку от стаффорда

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В испанском муниципалитете Сеути в провинции Мурсия стаффордширский терьер напал на двухлетнюю девочку, которая шла по улице с мамой. Только своевременное появление ветеринара спасло ребёнка.
На видеозаписи, попавшей в Сеть, видно, как собака бросается на девочку и тащит её по улице. Стоит отметить, что собака была не на привязи и без намордника. Мама пытается защитить дочку, но у неё ничего не получается. Через несколько секунд появляется хозяин стаффорда, который тоже не может разжать челюсть собаки. Это удаётся сделать только хозяйке ветеринарной клиники, которая разложена рядом.
Видеозапись сделана камеру видеонаблюдения, установленную на здании клиники.