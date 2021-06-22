В Средиземном море перехватили парусник с 6 тоннами гашиша

Последние новости Испании на русском языке
Полиция Испании сообщила о задержании в Средиземном море яхты, набитой наркотиками.
Судно было куплено в Турции болгарской преступной группировкой. Как и другие подобные суда. Парусники контрабандисты использовали для перевозки кокаина и гашиша.
Недалеко от Аликанте у яхты закончилось горючее. В город прилетели два члена преступной группы, которые должны были решить вопрос с заправкой судна. Там они и попали в поле зрения испанских правоохранительных органов.
В результате парусник перехватили около острова Сардиния. На борту нашли шесть тонн гашиша.