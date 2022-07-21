Задержана пара, укравшая из испанского отеля вино на 1,7 млн долларов

Национальная полиция Испании сообщила о задержании двух человек по обвинению в похищении в октябре прошлого года 45 бутылок редких вин на общую сумму 1,7 млн долларов. Одна из задержанных — 29-летняя гражданка Мексики, победительница конкурса красоты «Мисс Мексика». Ее сообщник — 47-летний мужчина румынско-голландского происхождения. Об этом сообщает Reuters.

Задержать похитителей удалось после девяти месяцев расследования и поисков. По данным следствия, 27 октября они остановились в известном отеле El Atrio в городе Касерес на западе Испании, предъявив для регистрации фальшивые документы на граждан Швейцарии. Поздно вечером, уже после закрытия ресторана, они заказали ужин в номер. Женщина дожидалась заказа в номере, и пока официанты везли его и в помещении ресторана никого из персонала не было, ее сообщник с помощью заранее украденного ключа открыл дверь в винный погреб ресторана, выбрал там 45 бутылок вина и вынес их из отеля, завернув в полотенца и разложив в три рюкзака. Среди похищенных была, в частности, бутылка «Шато д`Икем» урожая 1806 года, стоимость которой оценивается в 310 тыс. евро.

К большому сожалению отеля, при задержании подозреваемых ни одной бутылки вина при них обнаружено не было. Следствие продолжается.

Источник: «Коммерсант»