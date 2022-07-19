Умерла женщина, раненная во время стрельбы на дискотеке в Марбелье

Последние новости Испании на русском языке
Женщина, получившая огнестрельное ранение во время стрельбы на дискотеке в испанском городе Марбелья, умерла в больнице. Об этом в понедельник сообщил портал Euro Weekly News.
По его данным, в ночь на понедельник в дискотечном зале Opium произошла ссора между посетителями заведения. Завязавшаяся потасовка переросла в драку с использованием холодного оружия, затем один из участников драки открыл беспорядочную стрельбу.
Ранее газета El Confidential сообщила, что во время инцидента пострадали пять человек, включая стрелявшего, который получил ножевые ранения.
Источник: ТАСС