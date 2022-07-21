Во время забега быков в Испании погибли три человека

Три человека скончались за последние сутки от ран, полученных во время традиционных забегов от быков на праздниках в автономном сообществе Валенсия на юго-западе Испании, сообщает в среду телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, среди жертв — двое испанцев в возрасте 50 и 56 лет, и один 60-летний французский турист. Они получили несовместимые с жизнью травмы, когда быки ударили их рогами.

Традиционные забеги от быков проходят в различных местах в Испании в летний период, когда местные жители отмечают праздники святых-покровителей того или иного населенного пункта. Самый известный из них — праздник Сан-Фермин, который проходит в городе Памплона на севере страны с 6 по 14 июля.

Источник: Интерфакс