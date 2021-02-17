Задержан один из братьев, сбежавших по верёвкам из тюрьмы в Мадриде

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В Испании задержан преступник по прозвищу «Эль Пиохо», который сбежал из тюрьмы вместе с братом в конце прошлого года.
Задержанию предшествовала погоня, которая закончилась тем, что молодой человек на угнанном автомобиле врезался в две полицейские машины. Это произошло в одном из районов Мадрида.
Как ранее сообщала noticia.ru, братья сбежали в начале декабря 2020 года. Побег получился как в кино: братья распилили решётку и спустились вниз по верёвкам. Возле тюрьмы их, скорее всего, поджидала машина. Известно, что они вступили в сговор с ещё одним заключённым, который был задержан во время попытки бегства. По предварительной версии, ему заплатили, чтобы он отвлёк на себя охранников. На счету братьев около 50 дерзких ограблений. На фото — один из беглецов.