Волна беспорядков прокатилась по Испании после ареста рэпера

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По меньшей мере 14 человек задержаны в результате беспорядков в ряде городов Испании, в которые переросли акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, арестованного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии.
Два человека задержаны в Барселоне, четыре - в Вике, восемь - в Лериде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter. По данным службы скорой помощи, в Барселоне, Лериде, Реусе, Жироне, Вике ранены 17 человек, восемь из них госпитализированы, травмы оцениваются как легкие.
Во вторник вечером в ряде испанских городов прошли митинги в поддержку арестованного утром того же дня рэпера Аселя. В ряде городов Каталонии – Жироне, Лериде, Вике, Реусе - радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии.
Асель заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.