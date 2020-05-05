За выходные в Испании за нарушение карантина арестовали 235 человек и оштрафовали 36 762

В эти выходные в Испании резко участились случаи нарушения правил поведения во время режима повышенной готовности. За два дня оштрафованы 36 762 человека, а 235 пришлось арестовать, сообщают местные СМИ. В субботу задержаны 119 человек и оштрафованы 16 490. В воскресенье — 116 и 20 272 соответственно.
Это связано с облегчением режима и постепенной отменой ограничений, которые сейчас реализуют власти страны на фоне замедления распространения коронавируса. После того, как испанцам разрешили гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, люди, которые почти два месяца провели в заточении, устремились на улицы, не всегда соблюдая установленные правила.
Всего за время действия карантина в Испании санкции были применены к 800 тысячам нарушителей.Темы: Происшествия