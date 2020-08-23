За сутки в Испании утонули четыре человека

Сразу четыре человека утонули на пляжах Испании за минувшие сутки, сообщают спасательные службы. Двое — в Каталонии, один человек в Мурсии и один — в Валенсии.
В Бадалоне (Каталония) утонул 10-летний мальчик, а в Ситжесе (Каталония) — 60-летний мужчина. В этом году у регионе погибли уже 23 отдыхающих.
В Валенсии спасатели извлекли из воды 74-летнего мужчину, его не удалось реанимировать, он умер на пляже Пуэрто-де-Сагунто.
В районе Картахены (Мурсия) 33-летний мужчина также был извлечён из воды спасателями, но спасти его не удалось.Темы: Происшествия Валенсия Мурсия Бадалона