Хозяин бара в Валенсии набросился с ножом на посетителя 

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В Валенсии хозяин одного из баров напал с ножом на мужчину, который решил воспользоваться туалетом, но при этом ничего не заказал.
По словам очевидцев, посетитель зашел в заведение и сразу направился к туалету. Хозяин бара сообщил ему, что нужно что-нибудь заказать. Тот ответил, что закажет, когда выйдет. Но после посещения туалета он заявил, что не будет ничего покупать. Словесный конфликт быстро перерос с драку.
Хозяин бара схватил большой кухонный нож (24 сантиметра) и набросился с ним на посетителя. Он ранил противника в руку, хотя, как говорят, очевидцы, целился в живот.
Хозяин бара задержан.